acmilan - Alla sosta: ricarichiamo le batterie

Tre vittorie, una sconfitta e un pareggio: questo il bilancio di apertura del 2022 dei rossoneri nel mese di gennaio. Un mese che era iniziato con un filotto di tre successi consecutivi, contro Roma, Venezia e Genoa (Coppa Italia), si è concluso con la sconfitta di San Siro con lo Spezia e il pareggio finale con la Juventus. Cinque partite in cui i rossoneri hanno dovuto combattere con tantissime assenze, tra Covid-19, Coppa d'Africa e problemi fisici.

Nonostante ciò, in campionato sono 7 i punti raccolti su 12 disponibili, che consentono alla squadra di restare al secondo posto in classifica - ora appaiati al Napoli - con un discreto margine sul quinto posto. Il Milan ha dimostrato carattere e personalità, restando a bocca asciutta solo nella serata stregata contro lo Spezia. Il divario dall'Inter capolista (che ha una partita da recuperare) è ancora di quattro punti, e alla ripresa si giocherà proprio il Derby.

Le diverse assenze in difesa hanno aperto spazi e opportunità per Matteo Gabbia e Pierre Kalulu, quest'ultimo non ha saltato un minuto a gennaio. Ottime le risposte da parte loro in una fase così delicata per la squadra. La trasferta di Venezia ha anche regalato la gioia dell'esordio in Serie A a Luca Stanga, difensore della Primavera. Dopo diversi mesi lontano dai campi, queste partite hanno restituito al Milan Ante Rebić, protagonista di alcuni spezzoni, e Davide Calabria, tornato titolare nell'ultima sfida contro la Juventus. Sugli scudi Rafael Leão, che è rientrato contro la Roma segnando il gol del 3-1, ha servito 2 assist contro lo Spezia, è andato in gol sia contro il Genoa in Coppa che contro lo Spezia.

Il Milan resta in corsa in due competizioni, dunque, e alla ripresa affronterà il Derby di campionato e poi la Lazio in Coppa Italia, cercando l'accesso alla Semifinale. In queste due settimane di salvifico e meritato riposo, i rossoneri proveranno a recuperare Fik Tomori dopo l'intervento al ginocchio, in attesa dei rientri di Franck Kessie e Fodé Ballo-Touré dai rispettivi impegni in Coppa d'Africa. Sarà però fondamentale recuperare tutte le energie possibili per presentarsi a febbraio con la carica giusta per affrontare due sfide decisive.