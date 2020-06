acmilan - Ante come Maxi

Ante Rebić ha realizzato il suo primo gol rossonero contro l'Udinese a San Siro. Era gennaio e dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, il Milan ha lottato e vinto la gara all'ultimo tuffo. Era andata così anche otto anni prima, nel febbraio 2012, per Maxi Lopez, che aveva realizzato il suo primo gol rossonero contro l'Udinese al Friuli; e anche in quel caso il Diavolo vinse di misura, in rimonta, dopo essere andato sotto.



Giocando con i colori, le maglie bianconere dell'Udinese non sono state le ultime a cui il bomber argentino era riuscito a segnare. Un mese dopo Udine, infatti, Maxi Lopez riuscì a ripetersi in Coppa Italia sul campo della Juventus.



Era il ritorno della Semifinale, proprio come quella che attende i rossoneri all'Allianz Stadium venerdì sera. La Juventus era passata in vantaggio con Del Piero, poi il pareggio di Mesbah e quindi il gran gol all'incrocio dei pali di Maxi Lopez, subentrato nel corso dell'intervallo a Ibrahimović. Alla fine dei tempi regolamentari il risultato era di 2-1 per il Milan ma ai rossoneri non bastava per qualificarsi alla Finale, a differenza di quanto accadrebbe nella prossima gara.



Finì poi 2-2 ai supplementari, un altro punteggio che sarebbe molto favorevole alla squadra di Mister Pioli. Ma tra pochi giorni toccherà ad Ante Rebić. Anche lui come Maxi Lopez ha segnato la suo prima rete milanista ai bianconeri dell'Udinese. E come Maxi è atteso dal ritorno della Semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino...