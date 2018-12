acmilan - Bologna-Milan, l'analisi sugli avversari: modulo e tattica

Il Bologna allenato da Filippo Inzaghi sta giocando principalmente con il modulo 3-5-2, alternandolo in alcune partite con il 3-4-3. Contro il Milan potrebbe schierare: Skorupski in porta; in difesa Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svamberg e Dijks a centrocampo; Palacio e Santander in attacco. In caso di 3-4-3, invece, potrebbe giocare Orsolini nel tridente d'attacco, con Svamberg che partirebbe in panchina