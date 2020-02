acmilan - Buon compleanno Fondazione Milan!

Oggi Fondazione Milan compie 17 anni, sempre con al centro la volontà di investire sui giovani, lavorando per trasformare i loro sogni in opportunità concrete.

Queste opportunità sono diventate, negli anni, i programmi cardine delle attività di Fondazione Milan: "Sport for Change", che utilizza lo sport come metodo educativo per sostenere il cambiamento sociale; "Sport for All", dove la pratica sportiva diventa collante sociale per ragazzi con disabilità o in situazioni di disagio; "Fondazione Milan in the Community", che promuove i valori dello sport tra i più giovani.

Per celebrare questa ricorrenza, è stato rinnovato e reso più fruibile il sito web ufficiale, raggiungibile all'indirizzo fondazionemilan.org, dal quale è possibile effettuare una donazione per sostenere i programmi della onlus rossonera.

Inoltre, è stato lanciato l'account ufficiale Instagram di Fondazione Milan (@fondazionemilan) per essere più vicini ai tifosi e donatori e raccontare le attività svolte a sostegno dei beneficiari della onlus rossonera.

Segui e sostieni Fondazione Milan!