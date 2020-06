acmilan - Che media Theo

Football Chart, portale specializzato nelle statistiche nel mondo del calcio, ha analizzato la stagione di Theo Hernández. Il terzino francese, prima che la Serie A si fermasse a causa del virus, viaggiava alla media di un gol su azione ogni 382 minuti. In sostanza in campionato, 0,24 gol senza rigori ogni 90 minuti di gioco.

Negli ultimi 20 anni, nessun terzino (inteso come esterno di una difesa a 4) è riuscito a terminare uno dei top 5 campionati europei con una media realizzativa pari a quella sostenuta dal francese fino a marzo. Theo ha giocato e segnato con continuità. Il suo primo gol, pesantissimo, è arrivato a Marassi contro il Genoa ad ottobre 2019. In quel mese ha segnato anche il gol del momentaneo pareggio rossonero sul campo della Roma.

Ecco poi due gol di Theo Hernández a dicembre, sui campi di Parma e Bologna e a gennaio, in Coppa Italia contro la SPAL e in campionato contro l'Udinese. Sembra esserci una curiosa linea di demarcazione fra i gol di Theo in due momenti diversi della stagione: 4 nel 2019 in trasferta e 2 nel 2020 tutti a San Siro.

La Coppa Italia è una competizione nella quale il laterale milanista spera di poter tornare in campo, visto che nella semifinale di ritorno dovrà tifare per i compagni di squadra senza poter giocare causa squalifica. Anche negli ultimi giorni Theo Hernández è stato attivissimo sui social: sia con il suo "Forza Milan!!!!" negli allenamenti che con il suo sostegno alla campagna contro il razzismo "Black Lives Matter".