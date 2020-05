acmilan - Covid-19: fondazione Milan & Alice for children in aiuto ai bambini del Kenya

Fondazione Milan continua nella sua attività di aiuto alle persone più vulnerabili che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus. La Onlus rossonera ha deciso, infatti, di sostenere il progetto "Coronavirus Prevention Plan" di Alice for Children in Kenya dove, 14 anni fa, la ONG ha costruito e, da allora gestisce, due scuole primarie che ospitano 2mila bambini provenienti da Korogocho e Dandora, due delle baraccopoli più popolate di Nairobi.

La Onlus rossonera, che per il 2020 aveva già deciso di sostenere un progetto di Alice for Children dedicato all'inclusione sociale attraverso lo sport, ha deciso di convertire l'attività nel sostegno al piano di prevenzione, oggi più che mai necessario per l'emergenza legata al Covid-19, diventando main donor dell'iniziativa.

Alice for Children ha lanciato il Coronavirus Prevention Plan nel mese di marzo, con l'obiettivo di sottoporre a visite specifiche i 2mila bambini coinvolti, grazie alla presenza di un team formato da un infermiere del locale pronto soccorso dello slum, un assistente sociale e uno dei maestri della scuola.