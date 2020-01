acmilan - Da El Shaarawy in poi

È dal maggio 2015, l'ultima gara casalinga della stagione, la penultima dell'intero campionato, che le partite a San Siro tra Milan e Torino finiscono o in parità o di misura. Nel maggio 2015 Stephan El Shaarawy salutò i tifosi rossoneri con una doppietta contro un Torino in versione minore, in un incontro che si concluse sul 3-0.



Da quel momento in poi, solo equilibrio fra Milan e Torino a San Siro. Prima tre vittorie di misura dei rossoneri, poi due pareggi. Milan e Torino non segnano a San Siro proprio dagli Ottavi di finale di Coppa Italia del gennaio 2017: 2-1, reti di Belotti, Kucka e Bonaventura. Da quel momento doppio 0-0 sia nell'ultima sfida di Montella sulla panchina milanista che nel campionato successivo quando l'allenatore era Gattuso.



Prima di Milan-Torino 2-1 di Coppa Italia, il Diavolo si era imposto nel febbraio 2016 grazie al gol di Antonelli (1-0), con Sinisa Mihajlović sulla panchina rossonera e con Mbaye Niang vittima di un incidente stradale nel post-gara: entrambi sarebbero poi diventati torinisti negli anni successivi. Nell'agosto 2016, invece, 3-2 per il Milan con la grande parata di Gigio Donnarumma sul rigore finale di Belotti.



In questi anni, Gigio ha sventato altri due rigori al Toro: uno su Ljajic e uno ancora su Belotti. Se Gigio giocherà ci sarà un nuovo duello con il suo amico Belotti. Nel gennaio 2015 il Milan ha perso in casa contro la Lazio di Stefano Pioli nei quarti di Coppa Italia, rete di Biglia. Poi solo successi in casa: Milan-Carpi 2-1 nel 2016, Milan-Inter 1-0 nel 2017 e Milan-Napoli 2-0 nel 2019.