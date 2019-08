acmilan - Da Kakà a Higuain: il Milan dopo la ICC

L'International Champions Cup ha un suo fascino e un suo prestigio, una sua audience e una sua ribalta. La primissima parte della preparazione estiva, a ridosso del raduno, serve in genere alle squadre anche ad evitare di fare brutte figure di fronte ad avversari di livello in diretta TV. Finita la ICC, si prende atto di ciò che c'è da migliorare e si rifinisce la preparazione con vista ormai sulle prime giornate di campionato. Sarà così anche in questa stagione per Mister Giampaolo, il suo staff e i suoi giocatori. Il Milan ha davanti a sé, prima di Udinese e Brescia, l'amichevole in Kosovo contro il FC Feronikeli il 10 agosto e un possibile impegno il 17. Nelle puntate precedenti, sempre in estate, nelle amichevoli post-ICC è sempre accaduto qualcosa di significativo.

Il 7 settembre 2013, ad esempio, a qualificazione Champions League ormai ottenuta, il Diavolo scendeva in campo a Chiasso. Al di là del risultato finale, 4-0 a favore dei rossoneri, la gara aveva un significato tecnico e simbolico molto importante: il ritorno in campo di Ricardo Kaká con la maglia del Milan dopo quattro anni di lontananza da casa. Nell'estate 2014, dopo il trittico di sfide ICC, il Milan aveva trovato un bomber estivo: Keisuke Honda, con il giapponese in gol sia nel test contro il Pro Piacenza del 14 agosto che sul campo del Valencia il 17 agosto. Un anno dopo il calendario proponeva, terminati i carichi di lavoro americani, la Audi Cup. Le due sconfitte con Bayern Monaco e Tottenham non smontarono comunque Mihajlović che, successivamente, a settembre, andò a vincere 3-2 a Mantova con il ritorno al gol di Mario Balotelli.

Il calendario estivo del 2016 ha proposto alla squadra, poi presa in carico da Montella, due amichevoli interessanti prima e dopo l'esordio in campionato: Friburgo-Milan 1-2 con doppietta diLuiz Adriano il 14 di agosto e Bournemouth-Milan 1-2 con un'ottima prestazione di Plizzari in porta a inizio settembre. Altra estate, altro giro ed ecco il 9 agosto 2017 al Massimino di Catania: Milan-Betis Siviglia 1-2 con esordio con la fascia di capitano di Bonucci e il con il primo gol di André Silva. Ma non solo, anche con i primi esperimenti VAR in assoluto sul campo. La scorsa estate, l'11 agosto 2018, gran risposta di Higuaín a Benzema per la rete del provvisorio pareggio rossonero al Bernabéu prima della vittoria madridista.