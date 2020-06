acmilan - E sono 11

E l'undicesimo, ma anche il terzo e forse...il dodicesimo. Offre molti spunti il cursus honorum di Gigio Donnarumma, quando un avversario si presenta sul dischetto del rigore. In partite ufficiali, la presenza di Gigio in porta ha sventato 1 rigore nel campionato Primavera, 9 in Serie A e 1, quello di Cristiano Ronaldo di ieri, in Coppa Italia.

È la terza volta che un tiratore prende il palo, per angolare il più possibile il tiro rispetto alla presenza imponente in porta del giovane talento rossonero. Era accaduto anche a Josip Iličić, a Firenze, in un Fiorentina-Milan terminato 0-0 nel settembre 2016. Ma era accaduto, qualche mese prima, anche a Mauro Icardi nel Derby milanese vinto 3-0 dai rossoneri nel gennaio 2016.

Il primo rigore parato in tutto e per tutto da Donnarumma, da portiere della Prima squadra rossonera, risale alla prima giornata del campionato 2016-17, nei minuti di recupero, con il Milan in vantaggio 3-2 sul Torino: prodezza del numero 90 rossonero su Andrea Belotti, con i granata allenati da Sinisa Mihajlovic che aveva lanciato Gigio in Serie A.

All'elenco manca, in ogni caso, quello che resta il rigore per eccellenza parato da Donnarumma nel corso della sua carriera, fino ad oggi. Quello di Doha, la parata decisiva su un rigore ben calciato da Dybala, il guizzo risultato decisivo per la conquista della Supercoppa di Lega da parte del Milan.