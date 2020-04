acmilan - Franck e Riccardo

Hanno ricevuto il plauso e il like di un rossonero storico come Ignazio Abate e di un giovane che ha militato nella Primavera rossonera come Tiago Djaló, i post di incoraggiamento all'Italia pubblicati sul proprio profilo Instagram da Franck Kessie. Il nazionale ivoriano e giocatore del Milan ha giocato nelle zone colpite, in Emilia Romagna e soprattutto a Bergamo.



Per questo il suo "Forza Italia" hashtag #StopCovid19 è stato molto sentito da lui e molto apprezzato da parte di tutti i suoi followers su Instagram. Persona sensibile e riconoscente, Franck ha confermato in questo frangente tutte le sue doti umane, che tutti quello che lo vivono da vicino del resto gli riconoscono.



L'ex capitano rossonero, invece, Riccardo Montolivo, e a lungo titolare della Nazionale italiana di calcio, è sceso in campo una volta di più, come già accaduto in passato, al fianco del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia. Montolivo ha condiviso un filmato in cui parlano i bambini e gli adolescenti del Centro Maria Letizia Verga: