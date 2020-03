acmilan - Gigio Donnarumma, il sesto nella storia

Ha solo 21 anni, appena compiuti, eppure Gigio Donnarumma è già il sesto portiere dell'intera storia del Milan per numero di presenze nella classifica rossonera di tutti i tempi. Con 190 presenze dal 2015 ad oggi, Gigio Donnarumma è il calciatore della rosa rossonera con il maggior numero di presenze all'attivo (69° nella classifica all-time dei giocatori milanisti).

Essere il numero 69, significa avere davanti solo 5 portieri nella storia all-time del Milan nella classifica del ruolo. Il primo è Christian Abbiati con 380 presenze, seguito da Sebastiano Rossi a quota 330 e dal brasiliano Nelson Dida a quota 302 partite giocate con la maglia del Milan.

Davanti a Gigio, ci sono altri due portieri storici rossoneri, peraltro non lontani dalle 190 presenze di Gigio. Si tratta di Enrico Albertosi, numero uno rossonero dal 1974 al 1980, con 233 partite e di Luigi Compiani, portiere rossonero degli anni Venti e Trenta a quota 221.

Ma per dare l'idea di cosa sia riuscito a fare Gigio alla sua giovane età, basta notare come sia già riuscito a lasciarsi alle spalle una leggenda come il Ragno Nero, Fabio Cudicini. Il grande Black Spider ha disputato 183 partite con la maglia rossonera. Peraltro l'84enne Fabione era arrivato a Milano all'età di 32 anni, per cui all'età attuale di Gigio non era ancora mai sceso in campo con la maglia del Milan.