acmilan - IG Stories: arrivano gli stickers rossoneri

I social sono ormai entrati a far parte della nostra quotidianità e Instagram è probabilmente quello che sta crescendo di più in tutto il mondo. Uno strumento importante per rimanere connessi con amici o personaggi conosciuti e soprattutto seguire la propria squadra del cuore. Adesso per tutti i tifosi rossoneri ci sarà un motivo in più per accedere a questa piattaforma: da venerdì 8 marzo, infatti, avrete la possibilità di usare gli stickers del Milan!

Dal balletto di Paquetá passando per Piatek, il "generale" Kessie e la saracinesca Gigio, arrivando alla Cutro-mask e a capitan Romagnoli.

Quali sono i passaggi da fare per poterli utilizzare? Basta aprire l'app di Instagram, entrare nella sezione dedicata alle Stories, scattare una foto, selezionare la funzionalità "GIF" e scrivere il nome del rossonero con cui rendere speciale la vostra Story e il gioco sarà fatto. Non vi resta che provare!