acmilan - Il fattore Brescianini

Nei primi mesi di rodaggio della stagione, quando ancora il Milan Primavera non dominava incontrastato in testa alla classifica, Marco Brescianini è stato il vero faro della squadra di Giunti. Capitano in pectore, in attesa del rientro del titolare della fascia Emanuele Torrasi, si è preso sulle spalle un gruppo che cercava una vera e propria identità. Ha segnato 6 gol nelle prime 8 partite, portando da solo 9 punti alla causa: nello specifico, i gol-vittoria contro Pordenone, SPAL e Venezia.



Fisico importante, sinistro potente e geometrie astute, grazie a Mister Giunti in questa stagione ha avuto più libertà offensiva e la squadra, così come Marco stesso, ne ha tratto vantaggio. Ha segnato grandi gol, basti ricordare la punizione contro il Verona nello scontro diretto oppure la magia in Coppa contro lo Spezia; ha dimostrato di saper stare un passo avanti rispetto alla categoria.



In estate, insieme ad altri compagni del Milan Primavera, aveva preso parte alla tournée dell'International Champions Cup. Da dicembre in poi, anche per le diverse defezioni, è entrato gioco-forza (ma con grande merito) in pianta stabile nella rosa dei "grandi", giocando le ultime partite in Primavera a fine gennaio, in campionato contro il Venezia e in Coppa Italia contro la Fiorentina, nei Quarti di Finale.



Non è ancora riuscito a coronare il sogno dell'esordio in Serie A, ma presto arriverà la sua occasione. Non a caso, il Club ha scelto di rinnovare il suo contratto fino al 2024. Un inevitabile avanzamento di carriera dopo le belle prestazioni, per tecnica e personalità, espresse nel Settore Giovanile, in cui è stato protagonista dal lontano 2008.