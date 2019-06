acmilan - L'analisi tattica di Ganz: la stagione

Con il terzo e ultimo capitolo, dopo aver analizzato il collettivo e i singoli, abbiamo messo sotto osservazione il 2018/19 in generale ma anche in particolare, evidenziando qualche differenze rispetto al 2017/18.

La prima differenza la si legge guardando la classifica: i rossoneri, rispetto alla scorsa stagione, hanno totalizzato quattro punti in più in campionato. Non sono bastati per qualificarsi in Champions League, ma sono un passo in avanti di buon auspicio. Come spiega Maurizio Ganz, in veste di tattico di Milan TV.

Infine, una menzione a tesa per Bonaventura e Romagnoli. Jack perché, a causa dell'operazione al ginocchio di fine novembre, di fatto non c'è mai stato ed è stata un'assenza pesante. Alessio perché, da capitano, si è confermato una presenza fondamentale. Per Maurizio Ganz "ha dimostrato personalità e carattere, un leader per la difesa" ed è stato il giocatore rossonero che ha sorpreso di più.