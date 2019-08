acmilan - L'estate di Davide: solo grandi avversari

Davide Calabria ha chiuso la scorsa stagione dialogando molto con i tifosi via social. Prima scusandosi per l'errore nella parte finale di Juve-Milan e poi spiegando nel dettaglio la sua rinuncia all'Europeo Under 21. "Sono guarito dalla frattura del perone - la tesi di giugno da parte sua - ma non essendo in un momento di condizione brillante preferisco lasciare spazio e soddisfazione a un mio compagno di squadra, in questo momento più pronto di me".

Sincerità e onesta da parte di Calabria che, un minuto dopo, ha proseguito la sua estate lavorando per recuperare la condizione giusta per farsi trovare pronto alla ripresa della nuova stagione rossonera. Obiettivo raggiunto, da quel che si è visto nel corso della ICC contro grandi avversari come Bayern Monaco, Benfica e Manchester United. Davide ha giocato dimostrandosi perfettamente a suo agio, con senso del ruolo e padronanza della situazione. Un vero e proprio punto di riferimento, con il consenso anche del suo "competitor" Andrea Conti il quale, nonostante la concorrenza sulla fascia, lo rispetta e ne tesse le lodi.

Non solo: Calabria ha avuto di fronte solo avversari forti e guizzanti. Tutto è iniziato a Kansas City contro Kingsley Coman. Il francese era ispirato e tirato a lucido, come si sarebbe poi visto nella Supercoppa tedesca persa dai bavaresi ma con l'ex PSG e Juve tra i più pericolosi della squadra di Kovač. Davide ha accettato il duello colpo su colpo, giocata dopo giocata, e alla fine la sua prestazione è stata assolutamente buona.

La vicenda si è ripetuta con il Benfica, dove dalle sue parti ha cominciato la gara Rafa Silva, con qualche puntata anche di Pizzi. Calabria li ha affrontati bene e a testa alta: due giocatori poi risultati decisivi nella Supercoppa portoghese vinta 5-0 dallo stesso Benfica nel Derby in Algarve contro lo Sporting Lisbona.

A Cardiff, infine, il classe '96 se l'è dovuta vedere sia con Rashford che con Martial. Vero che il 21enne inglese ha fatto gol grazie a una sua azione irresistibile dopo una palla persa a centrocampo, ma anche in questo caso Davide ha giocato in controllo e senza mai andare sotto asticella nel rendimento dinnanzi a due avversari di grande qualità.