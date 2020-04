acmilan - la città della storia

I rossoneri si sono risvegliati dieci giorni dopo. Sotto choc per i quattro gol subiti a La Coruña, con la conseguente e inaspettata eliminazione dalla Champions League, il Milan doveva riprendersi in fretta in campionato. Diavolo capolista con un buon vantaggio, ma con altre cinque partite da giocare e lo scontro diretto contro la Roma ancora in calendario non si poteva indugiare.

Ecco perché il 17 aprile 2004, per la prima volta, Siena diventa la città della storia rossonera. A dieci minuti dalla fine il risultato era ancora 1-1 e solo una compartecipazione tra Borriello e Kaká consentì il colpo di reni per il decisivo 2-1 e per quel titolo tricolore che sarebbe arrivato a tutti gli effetti due settimane dopo.

Ancora Siena sulla strada del Milan, ma questa volta con modi e toni molto diversi. Un anno dopo, data gemella, 17 aprile 2005, ma risultato rovesciato: da Siena-Milan 1-2 dell'anno prima a Siena-Milan 2-1, con tante proteste rossonere per un gol, non in fuorigioco, annullato a Shevchenko. Una sconfitta che avrà un impatto sulla lotta Scudetto con la Juventus.

Passeranno altri sette anni prima di un altro crocevia tricolore a Siena. Fine aprile del 2012, con gli ultimi gol milanisti di Ibra e Cassano lontano da San Siro prima della loro partenza: Siena-Milan 1-4, ma vince anche la Juve. Siena si riscatta un anno dopo: 19 maggio 2013, Siena-Milan 1-2 in rimonta, gol nel finale di Mexes e ultima qualificazione rossonera, ad oggi, in Champions League.