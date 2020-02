acmilan - La nona di Gigio

La sua porta era rimasta "clean" anche nel primo tempo del Derby contro l'Inter e per 90 minuti contro la Juventus in Coppa Italia: la ripresa in un caso e il recupero nell'altro hanno vanificato le due imprese. Ma a Gigio Donnarumma e a tutti i suoi compagni di difesa, gli altri dieci clean sheet della stagione non li toglie nessuno.

Nelle molte partite senza subire gol, un record fino ad oggi in questa stagione italiana, i risultati a favore del Milan sono stati: sei volte 1-0, una volta 2-0 e due volte 0-0. Le due squadre contro cui i rossoneri hanno fatto percorso netto, fino a questo momento, sono Brescia e SPAL.

Contro le rondinelle lombarde, in campionato, il Diavolo ha vinto 1-0 sia all'andata a San Siro che al ritorno al Rigamonti. Contro gli spallini emiliani, invece, finora il Diavolo ha giocato solo a Milano: 1-0 in campionato e 3-0 in Coppa Italia. La famiglia Donnarumma pertanto gioca in casa: nove gare senza reti subite in campionato con Gigio, una in Coppa Italia con Antonio.

Le altre partite in formato clean sheet, il Milan le ha vinte contro Verona, Parma e Torino. I due pareggi totalmente senza gol, in entrambi i casi in sfide terminate 0-0, coincidono con l'ultima casalinga del 2019 contro il Sassuolo e la prima in assoluto del 2020 contro la Sampdoria.