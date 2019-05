acmilan - La nuova sfida da record di StarCasinò 

Questa volta StarCasinò ha alzato veramente la posta in gioco e, per la seconda edizione del format #StarCasinòTiPortaAlloStadio, ha radunato a San Siro 100 sfegatati milanisti per un'esperienza indimenticabile.

L'anno scorso era stato un pulmino speciale a prendere casa per casa i cinque fortunati tifosi, per portarli tutti insieme allo stadio ad assistere alla partita con le leggende rossonere. Quest'anno i tifosi rossoneri radunati sono stati addirittura 100, con appuntamento all'ingresso di San Siro dove ad accoglierli c'era un trio social d'eccezione: Calciatori Brutti, Ludovica Pagani e il Ras della Fossa.

Dopo aver trascorso l'intero pomeriggio nell'area hospitality a loro esclusivamente dedicata, all'interno dell'ex museo di San Siro, in compagnia dei loro idoli social, scattando selfie e soddisfacendo tutte le loro curiosità, i supporters rossoneri hanno proseguito l'emozionante avventura nel settore arancio dello stadio per tifare Milan tutti insieme, sempre al fianco dei propri beniamini.

Ma non è tutto, perché i momenti più emozionanti, quelli più divertenti e i più avvincenti della giornata, sono stati immortalati in uno straordinario video racconto. Un altro bellissimo successo per StarCasinò, Major Partner del Milan, che grazie a questa straordinaria iniziativa ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti i tifosi.