acmilan - La storia della settimana: fede rossonera

Puoi cambiare moglie, perdere amicizie, ma questa fede rimane per sempre. Quante volte ho spiegato che andare allo stadio o seguire in qualunque altro modo una partita del Milan non è uno svago né un divertimento. Per quello esistono i parchi avventura, il cinema... Il Milan è passione, sofferenza, gioia, tristezza, è qualcosa che ti smuove il cuore e le viscere. Ti può esaltare, deludere, ma tu sei sempre al suo fianco, anzi forse con ancora più orgoglio nei momenti bui.

Sono nato pochi mesi dopo la prima Coppa dei Campioni e mio padre mi alzava al cielo gridando: "Ecco il nuovo Altafini". Si sbagliava, ahimé, ma il passaggio a striscie rosso e nere era già compiuto, così come sì è tramandato ai miei figli che prima ancora di andare a scuola hanno iniziato ad essere sempre a San Siro. Non è facile trovare un'unica storia quando così tante emozioni hanno attraversato la mia vita di tifoso, ma forse gli anni passati all'estero (dal '90 al '96), se da un lato mi hanno privato di godere di persona dei tanti successi, dall'altro hanno dato un senso di intimità alle vittorie diffcilmente replicabile. Senza contare, a volte, le difficoltà per trovare un luogo dove poter assistere alle partite, dove spesso eri in minoranza, ma questo ti dava ancora più forza perché eri ancora più fiero dei tuoi colori.

Tanti anche i giocatori che hanno onorato la nostra maglia, se devo fare un nome dico Marco Van Basten: per lui ho pianto, come penso tanti altri, mentre faceva quel giro di campo, perchè facendo mie le parole dell'epoca di Carmelo Bene: "Il lutto in me per il suo precoce ritiro ancora non si estingue e non si esitnguerà mai". Cos'altro avrebbe potuto fare ancor più di quelle cose meravigliose che ha fatto? Sembrava così perfetto quando fu costretto a fermarsi. Infine dovrò scrivere anche di te Maria, di tutta la comprensione e l'aiuto che ci dai per permetterci di vivere il Milan.

di Daniele Lizzori