acmilan - La storia della settimana: "Il Milan oltre le distanze" di Valeria Laura

Sono una ragazza argentina, i miei nonni erano italiani, tifosi del Milan, e mi hanno trasmesso questa passione. Sono tifosa milanista dalla nascita, a casa mia fin dall'infanzia ho sempre visto le partite, non ne abbiamo mai persa una. Ho una collezione di maglie rossonere: non è stato facile portarle qui in Argentina ed è stato meno facile averne una negli anni '80-'90. Forse suona strano, ragazza argentina fanatica del Milan, ma non è strano.

Perché? Perché il Milan è il Club più grande di tutti e rimarrà così per sempre: per la sua storia, per i suoi tifosi appassionati, per la grinta e il cuore dei giocatori che hanno indossato questa maglia. Da bambina il mio sogno era conoscere San Siro, andare a vedere una gara, anche andare a Milanello e a Casa Milan per poter contemplare tutte le Coppe vinte. Ho cominciato a risparmiare i soldi per i biglietti quando avevo 15 anni e ce ne sono voluti più di 16 per avere abbastanza denaro per viaggiare e realizzare il mio sogno ai miei 33 anni.

Tutta la mia famiglia è rossonera, a mio marito gliel'ho trasmessa io questa fede. Abbiamo scelto la città di Milano per la nostra luna di miele e ho pianto di gioia quando sono uscita dalla metro e per la prima volta ho visto San Siro con i miei occhi. È stato uno dei giorni più felici della mia vita. Ho pianto di gioia anche dopo aver scambiato qualche parola a Milanello con il mio idolo di sempre: Rino Gattuso. Ho potuto esaudire il mio desiderio di scattare una foto insieme a lui, volevo fare di più ma non c'era tempo. Volevo ringraziarlo per le tante emozioni che ci avete regalato nel mondo: il 6-0 nel Derby, Manchester 2003, Atene 2007. E ancora e ancora.

Darei tutto per tornare a Milano, mi sentivo a casa, è il mio posto nel mondo pieno di felicità. Vivo a più di 11.000 km di distanza ma: You'll never walk alone.

di Valeria Laura Barone