acmilan - La storia della settimana: Milan-Ajax e l'urlo... muto

È una sera di aprile del 2003, si cena con una pseudo tranquillità in cucina, ma è palese l'attesa per questo ritorno dei Quarti di finale con i lancieri di Amsterdam. L'andata è terminata 0-0, risultato enigmatico quanto rognoso. Alle 20.30, io e il Babbo ci spostiamo in sala, lasciando la cucina con mia madre che chiede: "Ma c'è la partita?". "Si, rispondo con un impeto di tensione e orgoglio" e lei ribatte prontamente: "Cercate di non fare i pazzi come al solito che stasera non ho voglia, ho un forte mal di testa". Il nostro sguardo di risposta sembra l'apoteosi di una nuova storia di Carlo Collodi.

Inizia il match, la tensione è alta, sono anni che non riviviamo i momenti Champions, ed alla mezz'ora il primo squillo: Sheva va sul fondo e crossa, Pippo esegue tre finte, primo-secondo-primo palo, per poi posizionarsi a centro area ed insaccare un assist perfetto. L'urlo all'unisono fa scattare la rabbia di mia madre che chiede silenzio, ma intanto va a dormire.

Nel secondo tempo arriva subito il gol di Litmanen, ma Pippo ricambia il favore per l'usignolo di Kiev, e spontaneo scatta il secondo urlo. Si alza mia madre dal letto ed entrando in sala con aria burrascosa, ci aprostofa: "Siete degli animali". Il messaggio colpisce ma la partita è qualcosa di devastante, di emozionante. Passano dieci minuti ed il pareggio dell'Ajax gela lo stadio e la nostra sala, anche se tutti respiriamo aria di un possibile miracolo.

Nessuno, infatti, al 90° abbandona il proprio posto, e quando sembra tutto finito dalla metà campo parte il lancio di Capitan Paolo, Ambro salta con un terzo tempo stile Michael Jordan e spizza il pallone in area dove Superpippo ci si avventa come un falco depositandolo in rete con uno splendido pallonetto (lo so il gol è di Tomasson, ma per me resta di Inzaghi). La gioia è pazzesca, ma non potendo esultare - vista l'arrabiature di mia madre - io e il Babbo ci lanciamo in ginocchio sotto il televisore, braccia al cielo, bocca spalancata, per un grandissimo urlo... MUTO!

di Maurizio Baù