acmilan - Miglior parata della stagione, iniziano i quarti

Dopo aver premiato il miglior gol della scorsa stagione, è tempo di spostare il focus sulle grandi parate dei nostri portieri nell'annata 2019/20. Otto grandi interventi in gara, e tre protagonisti, tra Prima Squadra maschile e Prima Squadra Femminile. Entrano in scena nei Quarti di finale con un torneo composto da quattro gare, ognuna caratterizzata da una coppia di parate in lotta per avanzare al turno successivo. Ora, la palla passa ai nostri tifosi che, su tutti i canali social ufficiali del Club, potranno votare la miglior parata di questa stagione sportiva. Ecco il tabellone completo:

Donnarumma su Lasagna in Udinese-Milan 1-0 (Serie A) vs Donnarumma su Mertens in Napoli-Milan 2-2 (Serie A)

Donnarumma su Ronaldo in Juventus-Milan 0-0 (Coppa Italia) vs Donnarumma su Mandragora in Milan-Udinese 3-2 (Serie A)

Donnarumma su Sabelli in Milan-Brescia 1-0 (Serie A) vs Donnarumma su Dybala in Juventus-Milan 1-0 (Serie A)

Begović su Chiesa in Fiorentina-Milan 1-1 (Serie A) vs Korenčiová in Milan-Inter 2-1 (Serie A Femminile)