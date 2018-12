acmilan - Milan Femminile costretto al pari: il racconto del match

Non può soddisfare lo 0-0 del Vismara. Milan-AtalantaMozzanica, 10° giornata della Serie A Femminile, termina in pareggio e senza gol. Se per la classifica è un punto in più (24), vista la gara e l'occasione casalinga sono più i due punti persi che pesano e mettono a rischio la vetta rossonera (dipenderà da Tavagnacco-Juve). La squadra di Coach Morace ci ha provato ed è andata molto vicina al vantaggio, lo meritava negli episodi, ma è stata fermata dalla traversa, dal palo e da Lemey: nel primo tempo la palla-gol per Giacinti, nella ripresa quella di capitan Sabatino e nel finale il miracolo del portiere avversario su Tucceri. Si spiega soprattutto così questo pari, il terzo stagionale. Rammarico ma anche sfortuna, una piccola delusione che dovrà servire come spinta in settimana per reagire e cercare la vittoria nella prossima trasferta in campionato - ultimo impegno del 2018 - in programma a Verona contro il Chievo Valpo.

LA CRONACA

Da segnalare la premiazione a Valentina Giacinti come Capocannoniere della stagione 2017/2018 prima del fischio di inizio a la presenza del nuovo a.d. Ivan Gazidis allo stadio Vismara. La gara, in avvio, fatica a regalare grandi emozioni, ma è comunque il Milan ad iniziare a farsi avanti. Al 9' punizione di Giugliano parata da Lemey. Al 25' viene creata e sprecata una delle più grandi chance di tutta la partita, quando Giacinti colpisce la traversa in piena area. Al 26' ci riprova Giugliano dopo una serie di tentativi, la palla esce. Rossonere molto pericolose però anche a forte rischio nel recupero: ci vuole una tripla grande parata di Korenciova per non subire la beffa di andare in svantaggio. Nella ripresa, al 55', il palo di Sabatino su colpo di testa comincia a far capire che non è un pomeriggio in discesa per le rossonere. Scenario confermato al 93', quando solo un miracolo di Lemey nega la gioia a Tucceri. Niente da fare: al Vismara è 0-0.

IL TABELLINO

MILAN-MOZZANICA 0-0

MILAN (4-3-3): Korenciova; Rizza (25'st Heroum), Fusetti, Mendes, Tucceri; Carissimi (17'st Alborghetti), Thaisa Moreno, Giugliano; Bergamaschi (37'st Longo), Sabatino, Giacinti. A disp.: Ceasar; Zigic; Capelli; Coda. All.: Carolina Morace.

MOZZANICA: Lemey; Jordan, Vitale, Stracchi, Piacezzi (35'st Pellegrinelli), Lazzari, Colombo, Re, Martinovic, Scarpellini, Caccamo. A disp.: Salvi; Zanoli; Fusar Poli, Magni, Mandelli; Anghileri. All.: Michele Ardito.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Ammoniti: 17'st Caccamo (M).