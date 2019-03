acmilan - Milan-Sassuolo, l'analisi di Ganz: attenzione a Berardi e Babacar

Domenico Berardi ha già segnato otto gol in nove partite contro il Diavolo. Di queste otto reti, solo una è stata realizzata a San Siro. Il Milan è la squadra alla quale Berardi ha segnato di più in carriera.

Khouma Babacar è il capocannoniere del Sassuolo in stagione con 6 gol in 23 presenze. Il Milan è una delle due squadre (l'altra è il Napoli) che Babacar ha affrontato almeno 6 volte in Serie A senza mai segnare.