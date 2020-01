acmilan - Milan-Verona: Pioli dopo i grandi ex

Fra gli ultimi allenatori del Milan che hanno affrontato il Verona a San Siro ci sono 3 grandi ex, 3 colonne della Storia rossonera: Clarence Seedorf, Pippo Inzaghi e Rino Gattuso. Adesso tocca a Stefano Pioli, mentre nella gara di andata al Bentegodi in panchina era presente Marco Giampaolo.

Milan-Verona è stata la gara d'esordio di Clarence Seedorf sulla panchina rossonera. Di rientro dal Brasile, il campione olandese era arrivato a Milano la sera di Milan-Spezia 3-1 di Coppa Italia, ma in panchina rimase in quella circostanza Mauro Tassotti. Poi la prima gara del girone di ritorno con Clarence in panchina la vinsero i rossoneri, con il punteggio di 1-0 grazie ad un rigore di Balotelli nel finale di gara.

Nella stagione successiva, Pippo Inzaghi fece molto bene a Verona vincendo 3-1 (il Milan aveva totalizzato dopo quella vittoria 14 punti in 7 giornate, 2 punti a partita, una media da Champions League), ma poi la squadra si smarrì e la sfida di ritorno si concluse sul 2-2, con i rossoneri raggiunti nel finale di gara dal pareggio avversario nel tempo di recupero.

Quindi Gattuso, in una giornata di sole e di illusioni: il Milan aveva battuto 4-0 il Verona e si sentiva pronto per la finale di Roma di coppa Italia contro la Juventus che invece poi perse. Domenica tocca a Stefano Pioli che in carriera è stato allenatore, al Chievo, dei rivali dell'Hellas. Ma in questo momento cruciale, i pensieri sono tutti e solo per il Milan.