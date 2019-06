acmilan - Nazionali: buona la prima per Kessié, Laxalt in panchina

Mancava solo Kessie all'appello dei rossoneri in Nazionale, sceso in campo lunedì pomeriggio all'esordio in Coppa d'Africa. La Costa d'Avorio, nella prima giornata, ha vinto 1-0 grazie al gol di Kodjia al 65', superando il Sudafrica al Cairo e raggiungendo subito la vetta del Gruppo D (insieme al Marocco). Franck, titolare nel 4-2-3-1 come interno di centrocampo, ha giocato tutta la partita.

Laxalt, invece, che aveva accusato un problema muscolare nella gara precedente, ha assistito dalla panchina all'importante successo dell'Uruguay a Rio de Janeiro. Alla Celeste bastava un pareggio per qualificarsi ai Quarti della Coppa America, ma battendo 1-0 il Cile con la rete di Cavani all'82' si è garantita anche il primo posto nel girone (a 7 punti) scavalcando proprio la Roja.