acmilan - Nove curiosità su Milan-Torino

Tredici giorni dopo il netto successo agli Ottavi contro la SPAL, i rossoneri rientrano in modalità Coppa Italia. A San Siro arriva il Torino di Mazzarri, che nel turno precedente ha vinto ai rigori contro il Genoa: per il Milan, un'altra occasione per dare continuità al buon inizio di 2020, dopo 4 vittorie nelle prime 4 partite disputate. In attesa del fischio d'inizio, ecco alcune curiosità statistiche relative al confronto con i granata.

SCONTRI DIRETTI

1- Quattro dei sei successi rossoneri contro il Torino in Coppa Italia sono arrivati nelle ultime sette sfide (1N, 2P).

2- Il Milan ha passato il turno in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha affrontato il Torino in Coppa Italia: Quarti nel 1992, Secondo Turno nel 1998, Ottavi nel 2000 e nel 2017.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 18 delle ultime 27 partite in tutte le competizioni giocate in casa contro il Torino, subendo solamente 10 gol nel parziale.

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha tenuto la porta inviolata in otto delle ultime 10 partite di Coppa Italia.

5- Dal 2010 in avanti il Milan ha sempre preso parte ai quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri sono passati alla semifinale in cinque occasioni.

6- Il Milan è reduce da quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni: i rossoneri non ottengono cinque successi di fila da febbraio 2018.

7- Il Milan ha passato il turno in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha giocato i quarti di finale di Coppa Italia.

FOCUS GIOCATORI

8- l primo gol di Ante Rebić in Serie A è arrivato proprio contro il Torino, nel maggio 2014, con la maglia della Fiorentina.

9- Zlatan Ibrahimović ha segnato in tre delle sue quattro partite di Serie A contro il Torino.