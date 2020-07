acmilan - Punti pesanti

Negli ultimi due gironi di ritorno, prima di questo campionato in corso, il Milan aveva fatto molto bene nella seconda metà del torneo: 39 punti nel campionato 2017-18 con Rino Gattuso in panchina e 37 punti nello scorso campionato, stesso allenatore. Dopo le prime 11 partite del girone di ritorno, in quei casi, il Milan aveva fatto 26 punti nel 2018 e 20 punti nel 2019.



Nella stagione in corso, la squadra rossonera allenata da Stefano Pioli è, dopo lo stesso numero di partite, a quota 21. Dal punto di vista numerico e statistico, situazioni che in ogni caso vengono messe in discussione a ogni partita, la squadra rossonera è in linea. E, se non ci saranno grossi cali di rendimento, è una rotta di crociera molto importante che potrebbe essere molto produttiva.



Sono in arrivo due confronti molto duri e impegnativi come quello di San Siro contro la Juventus e del San Paolo contro il Napoli, per cui l'analisi delle cifre può riguardare solo quanto fatto finora, senza poter prevedere il futuro. In questo senso, una certa svolta rispetto all'andata fino a questo momento c'è stata: 13 punti dopo le prime 11 della prima parte del campionato, 21 nelle stesse gare del ritorno.



Nelle ultime due gare, contro SPAL e Lazio, il Milan ha tenuto la media dei 2 punti a partita. Con un calendario sempre più fitto e con impegni sempre più ravvicinati, sarà durissima tenere la stessa media. Ma, di partita in partita, il gruppo rossonero farà di tutto per tenersi su questi livelli.