acmilan - Season Review, Cagliari-Milan: solo un punto

I rossoneri tornano in campo, dopo la sosta per le Nazionali. Si tratta di un periodo nel quale Patrick Cutrone paga pegno, infortunandosi nella Nazionale Under 21. Un acciacco davvero fastidioso che non gli consente di dare continuità al grande momento di euforia dopo il gol decisivo contro la Roma e che gli creerà problemi, di brillantezza e di continuità, per tutte le restanti settimane di settembre e di ottobre. Il Milan inizia la partita venti minuti dopo, rispetto al fischio iniziale dell'arbitro. Il pronti-via è tutto del Cagliari, con i sardi che creano tre grandi occasioni da gol fra cui la rete del vantaggio di Joao Pedro, al ritorno in campo dopo una lunga squalifica. Dal ventesimo in poi, inizia a giocare il Milan che crea tante occasioni con Suso e Bonaventura. La rete del pareggio la mette a segno Higuain nel secondo tempo. Migliore in campo, il portiere Cragno.