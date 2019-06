acmilan - Season Review, Milan-Dudelange: dalla paura alla gioia

Accompagnato dalle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del ministro Salvini sulle fasi finali di Lazio-Milan, il gruppo rossonero torna a concentrarsi sull'Europa League dopo i 7 punti conquistati nelle prime 4 partite del girone. Il rischio era quello di sottovalutare i lussemburghesi del Dudelange, cosa sulla quale Gattuso aveva messo in guardia la squadra e che poi nella prima frazione accade. Non solo il primo tempo fra rossoneri e lussemburghesi termina 1-1, ma ad inizio ripresa il Dudelange passa anche in vantaggio. Il brivido lungo la schiena di una serata storica all'incontrario attraversa molti tifosi milanisti, ma ci pensa Suso. Lo spagnolo sostituisce Halilovic sull'1-2, al settimo della ripresa, e il Milan, tra il 66' l'80' segna ben 4 gol portandosi sul 5-2 finale.