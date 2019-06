acmilan - Season Review, Sassuolo-Milan: contro i pronostici

Il Milan arriva a Reggio Emilia, accolto dai peggiori auspici. il Sassuolo, che coltiva un certo senso di rivalità contro il Milan, ha fatto riposare i migliori a Siena nel turno infrasettimanale e vuole vincere. Gattuso è sulla graticola mediatica contrariamente al lanciatissimo De Zerbi, mentre tocca a Castillejo fare il falso nueve. Milan battuto in partenza? Nel pre-partita Davide Calabria spiazza tutti nella mixed zone del Mapei: "Siamo qui per vincere". Osservato come un alieno, il giovane rossonero diceva la verità. Il Milan segna e domina, il Sassuolo crea qualcosa ma senza far male e reagisce troppo tardi. Il 4-1 finale a favore del Milan è un risultato meritato.