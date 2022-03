acmilan - Settore Giovanile, i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Un weekend ricco di vittorie e di gol. Per il settore giovanile rossonero un nuovo bilancio positivo dopo l'ennesimo programma di gare affrontate. Da sottolineare il riscatto in campionato della Primavera, capace di battere 2-0 l'Hellas Verona al Vismara e di riguadagnare punti preziosi nella rincorsa playoff. Adesso, anche per i ragazzi di Mister Giunti, ci sarà la sosta per le Nazionali.

Buono il bottino a Udine per Under 16 e Under 15, 3-0 e 1-1 i rispettivi verdetti del campo i quali hanno permesso ad entrambe le squadre di alimentare il primato in classifica. Ancora sorrisi: dalle ragazze all'U14, fino all'U9.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 8ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 2-0 (2' Capone, 13'st aut. Kemppainen)

UNDER 17 FEMMINILE: 9ª giornata di ritorno, Lecco-Milan 0-7 (9', 20', 28' e 44'st Sperduto, 17' e 39' Orsenigo, 35'st Grimaldi)

UNDER 16: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan 0-3 (28' e 41' Martinazzi, 39' Sia)

UNDER 15: 6ª giornata di ritorno, Udinese-Milan 1-1 (34'st Melchionda)

UNDER 15 FEMMINILE: 9ª giornata, Milan-Riozzese 7-0 (Stendardi x5, Lupatini, Tomaselli)

UNDER 14: 9ª giornata di ritorno, Milan-Seregno 11-0 (Plazzotta x2, Vrenna x2, Borsani, Valenta, Pinessi, Mingirulli, Anghileri, Lo Monaco, Comotto)

UNDER 13 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Leone XIII 2009 maschile 1-5 (Strecapede)

UNDER 12: 5ª giornata, Milan-Centro Schiaffino 3-2 (Borsa, Ferrario, Sorrentino)

UNDER 11: 5ª giornata, Lombardina-Milan 1-2 (Ba, La Vecchia)

UNDER 11 FEMMINILE: 5ª giornata, J Cusano-Milan 2-3 (Dan x2, Carfí)

UNDER 10: 5ª giornata, Pavia-Milan 3-3 (Colombo x2, Colombelli)

UNDER 9: 5ª giornata, Milan-Accademia Inter 4-1 (Gambarotto x2, Bernasconi, Pinton)