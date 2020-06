acmilan - #tbt: il compleanno del campione

Quello del 2020 è... il primo compleanno di Carlo Ancelotti. Il "primo" dopo il traguardo dei 60 anni tagliato esattamente un anno fa. Gloria rossonera assoluta con due Coppe dei Campioni vinte da giocatore e due Champions League vinte da allenatore, oggi Re Carlo ha tanti compleanni da ricordare. Ma quello del 10 giugno 2007 è stato davvero un compleanno da film, un compleanno particolare.

Quel giorno, quasi tre settimane dopo la Settima conquistata dal Milan ad Atene, Ancelotti aveva iniziato la giornata lavorando nell'orto della sua tenuta a Felegara, pochi chilometri da Parma. Poi la giornata di sole e di stacco era declinata verso altri lidi. Fino a quando Ancelotti ha raggiunto un ristorante di Porto Venere, scogli spezzini, alle porte delle Cinque Terre, per quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia prima di "qualche giorno di vacanza al mare".

E, invece, ad attenderlo e ad abbracciarlo alle "Tre Torri" c'erano i suoi amici. Tutta la sua gente. La festa a sorpresa era stata organizzata per giorni, sottotraccia, dalla sua famiglia e dai figli Katia e Davide. Ebbene sì, quel giorno Carlo si era emozionato molto, con il celebre sopracciglio si era sciolto alla vista del video realizzato in gran segreto dai figli per far contento il papà: in quel momento gli occhi si sono un po' inumiditi.

La serata è stata molto più di festa che di commozione. Carlo Ancelotti si esibì anche al pianoforte di Dino Mancino, e poi tanti canti, cori, imitazioni, ringraziamenti. E dopo la mezzanotte tra il 10 e l'11 giugno l'ultimo coro venne avviato proprio da Carlo Ancelotti: "Siamo noi, siamo noi, i Campioni dell'Europa siamo noi...".