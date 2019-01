acmilan - #tbt: la prima di 'Abbia'

20 ANNI FA: IL TERZO DIVENTA IL PRIMO

La gerarchia di inizio stagione era molto chiara: primo portiere Jens Lehmann, secondo Sebastiano Rossi, terzo il giovane Christian Abbiati. Da metà settembre a metà ottobre il titolare è Lehmann. Ma il pur grande portiere tedesco non si trova, fa fatica ad ambientarsi, e dopo prove alterne esce dall'undici iniziale a metà ottobre. Succede a Cagliari: dopo la sua espulsione, entra il veterano Seba Rossi che para il rigore e non esce più di squadra. Ma il gennaio del 1999 è fatale proprio a Seba. Chi di espulsione ferisce... A sua volta Rossi viene espulso in Milan-Perugia, per aver preso per il collo Bucchi dopo un calcio di rigore. È proprio quello il momento in cui inizia la carriera ad alto livello di Christian Abbiati.

BOLOGNA: I SENATORI PROMUOVONO ABBIATI

24 gennaio 1999, esattamente vent'anni fa. In calendario c'è Bologna-Milan. All'andata, prima di campionato, i rossoneri avevano vinto 3-0 a San Siro. Ma nel frattempo la squadra rossoblu di Mazzone era cresciuta molto. E per il Milan quella del Dall'Ara non si profilava all'orizzonte come una passeggiata di salute. Tant'è che il Bologna passa due volte in vantaggio, in entrambi i casi con Signori, ma il Milan riacciuffa gli avversari in entrambe le occasioni. Sulle occasioni per il possibile ulteriore vantaggio bolognese, sia Maldini che Costacurta e Albertini fanno ripetutamente i complimenti a Christian per le sue parate. Fino al segno del destino, l'ennesimo di quella stagione 1998/99 del 16° Scudetto. Due sostituti dalla panchina, non protagonisti di un rendimento memorabile fino a quel momento, ovvero il giovane Aliyu e il più stagionato N'Gotty confezionano il gol del vittorioso 3-2 rossonero all'ultimo minuto. Merito anche dell'esordiente Abbiati.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 2-3

BOLOGNA: Antonioli, Rinaldi, Boselli, Mangone, Tarantino (21' Magoni), Binotto (25'st Paganin), Maini (25'st Cappioli), Ingesson, Fontolan, Andersson, Signori. All.: Mazzone.

MILAN: Abbiati, Sala, Costacurta, P. Maldini, Guglielminpietro, Albertini, Ambrosini (41'st N'Gotty), Ziege, Leonardo (32'st Aliyu), Bierhoff, Morfeo. All.: Zaccheroni.

Arbitro: Borriello.

Gol: 15' Signori (B), 21' Guglielminpietro (M), 44' Signori (B), 18'st aut. Magoni (M), 45'st N'Gotty (M).