acmilan - #tbt: Pirlo-Huntelaar, doppio colpo a Milanello

LE TRE DATE-CHIAVE DELL'ESTATE ROSSONERA

Il 12 luglio 2009 il presidente Berlusconi, reduce nelle sue vesti di presidente del Consiglio dall'organizzazione del G8 in Abruzzo nelle zone terremotate di L'Aquila e dintorni, torna a calarsi nella realtà rossonera. La tifoseria rossonera è sotto choc dopo la cessione di Kaká al Real Madrid, ma Silvio Berlusconi decide di puntare su Ronaldinho e lo fa salire sul tavolino della Sala del Camino di Milanello per fargli promettere una grande stagione.

Al nuovo allenatore Leonardo e alla tifoseria l'episodio aveva fatto piacere ma non bastava, visto che due settimane dopo a Foxborough, poco prima del calcio d'inizio di Milan-Inter per la ICC, Andrea Pirlo salutava i giocatori interisti a metà campo rivelando loro che di lì a poco si sarebbe trasferito a Londra, al Chelsea, alla corte di Carlo Ancelotti. A quel punto, si rende necessaria una svolta che arriva il 5 agosto 2009.

OK SIA PIRLO CHE HUNTELAAR

Nel primo pomeriggio del 5 agosto 2009, l'elicottero presidenziale di Silvio Berlusconi atterrava sul campo in tartan di Milanello. In previsione il pranzo e una riunione di lavoro con Adriano Galliani e con Leonardo. Al termine del vertice, arrivano due novità in casa rossonera. Per Andrea Pirlo arriva l'adeguamento contrattuale che scongiura il suo passaggio al Chelsea: il campione di Flero rimane in rossonero, come non solo Leonardo ma anche Mauro Tassotti speravano ampiamente.

Ma, in aggiunta, nello stesso giorno e nella stessa sede, arriva l'ok per un nuovo acquisto: si tratta di Klaas-Jan Huntelaar, attaccante che era esploso nell'Ajax e che faceva parte delle operazioni in uscita da parte del Real Madrid. Il bomber olandese andava a rafforzare un reparto offensivo già composto da Pato, Ronaldinho, Borriello e Inzaghi.