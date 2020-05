acmilan - #tbt: solo grandi teatri

Il 28 maggio il Milan ha conquistato trofei giocando solo in grandi teatri. Grandi stadi, impianti mitologici: il Santiago Bernabéu di Madrid e l'Old Trafford di Manchester. Due stadi che non hanno bisogno di presentazioni.

1969 e 2003, due storici trionfi: il primo in maglia rossonera contro l'Ajax di Johan Cruyff, il secondo in maglia bianca contro la Juventus di Gigi Buffon; il primo con il Paròn Rocco alla guida della squadra, il secondo con Carlo Ancelotti in panchina. Uomini che hanno sempre fatto dell'umanità e della saggezza due capisaldi dei loro grandi successi nel mondo dello sport. Il Santiago Bernabéu e l'Old Trafford, poi, sono rimasti "amici" del Milan.

A Madrid i rossoneri hanno sbalordito la platea blanca anche nel 1989, non solo con il gol in tuffo di testa di Marco van Basten ma soprattutto con una prestazione autorevole, di pressing e ripartenze, che ha iniziato l'opera di demolizione dell'avversario ultimata nel ritorno a San Siro prima della Finale di Barcellona. Importante anche il successo per 3-2 con la doppietta di Pato e il gol di Pirlo nell'ottobre 2009, di fronte a Kaká e compagni.

A Manchester lo stesso refrain: una vittoria e una Finale quasi ottenuta. La vittoria con Crespo, nel febbraio 2005, grazie a una rete pesantissima nel finale di gara. La qualificazione a metà verso la Finale di Atene, invece, nel 2007: doppietta di Kaká e sconfitta di misura all'andata, partita perfetta al ritorno sotto il diluvio di San Siro contro CR7 e Rooney.