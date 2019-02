acmilan - #tbt - Tomasson e la rimonta rossonera

Jon Dahl Tomasson, oggi assistente tecnico della Nazionale danese, è stato al Milan per tre stagioni. La seconda per lui era stata la migliore, con 16 gol, 12 dei quali messi a segno in campionato. Una stagione importante, confermata dal Derby di ritorno. Si giocava in casa del Milan e senza il danese "freddo come il sangue di un cobra" non ci sarebbe probabilmente stata la storica rimonta da 0-2 a 3-2 contro gli avversari nerazzurri.

IL DANESE IN GRAN FORMA

Il 2004 di Jon Dahl Tomasson, citato di recente da Rino Gattuso come pietra di paragone per la professionalità e la glacialità in allenamento di Krzysztof Piatek, era iniziato all'insegna del gol. In tre partite consecutive del nuovo anno, contro Ancora e Siena a San Siro e sul campo del Bologna, l'ex attaccante del Feyenoord aveva messo a segno gol pesanti. Tomasson aveva lo stesso rendimento, sia in caso di impiego dal primo minuto che entrando in campo a gara in corso. Eppure, dopo la gara casalinga vinta 2-1 con il Perugia l'8 febbraio, l'attaccante danese non era entrato nelle scelte di Ancelotti per i primi 11 a Lecce. E sarebbe accaduta la stessa cosa in occasione del Derby contro l'Inter.

"MILAN SEMPRE CON LE DUE PUNTE..."

Era il 21 febbraio 2004 e i tifosi rossoneri avevano il groppo in gola per la scomparsa improvvisa, una settimana prima, di un grande tifoso rossonero come Marco Pantani. Il Milan visto nelle due gare pre-Derby contro Perugia e Lecce, non era stato brillante. Un successo di misura e un pareggio. Contro l'Inter mancava anche Paolo Maldini, per un turno di squalifica. A questo punto Carlo Ancelotti decide di essere prudente. Ecco perché opta per l'albero di Natale, con Rui Costa, Kaká e Shevchenko in campo dall'inizio. I nerazzurri chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0 e a inizio ripresa Tomasson prende il posto di Rui Costa. Si passa alle due punte, come rimarcherà a fine gara il presidente Berlusconi. Il primo squillo della rimonta rossonera è proprio un gol di Tomasson. Il percorso verso l'apoteosi del 3-2 proseguirà poi con le reti di Kaká e Seedorf, ma il là all'impresa è stato dato proprio dal danese.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 3-2

MILAN: Dida, Cafu (24'st Pancaro), Nesta (29'st Laursen), Costacurta, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Rui Costa (1'st Tomasson), Kaká, Shevchenko. All.: Ancelotti.

INTER: Toldo, Helveg, Adani, Cordoba, J. Zanetti, C. Zanetti, Farinos, Kily Gonzalez (42'st Recoba), Stankovic (24'st Karagounis), Vieri (29'st Cruz), Adriano. All.: Zaccheroni.

Arbitro: Rosetti

Gol: 15' Stankovic (I), 39' C. Zanetti (I), 10'st Tomasson (M), 12'st Kaká (M), 39'st Seedorf (M).