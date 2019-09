acmilan - Turchia di misura, 80' per Calhanoglu

Erano Çalhanoğlu e Mionić i rossoneri attesi in campo nel sabato sera dedicato alle Nazionali. E il bilancio è positivo.

La Turchia di Hakan, nella quinta giornata del Gruppo H valida per le qualificazioni all'Europeo 2020, ha superato 1-0 l'Andorra. Ma non è stata una vittoria facile: ad Istanbul, infatti, l'avversario - fanalino di coda del girone con ancora zero punti all'attivo - è stato piegato solo all'89' grazie al gol di Tufan. Qualche brivido di troppo ma comunque un altro passo in avanti per rimanere in vetta, al pari di Francia e Islanda, a quota 12. Çalhanoğlu, partito titolare come trequartista centrale nel 4-2-3-1 del CT Güneş, è stato sostituito all'80'.

Pareggio, invece, per la Croazia U19 di Mionić, che in casa (a Lucko) ha acciuffato l'1-1 in amichevole contro la Francia - in inferiorità numerica dal 54' - all'89' di gioco. Antonio ha preso parte alla gara fin dall'inizio.