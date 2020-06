acmilan - Tutti per Prati

Il campo di calcio del centro sportivo Sant'Andrea, presso l'Oratorio Paolo VI di Fabbrica Durini, ad Alzate Brianza (Como), è stato il teatro delle esequie di

Pierino Prati. Centinaia di persone presenti, di buon mattino, per salutare il gigante buono e dolce del Milan europeo e mondiale di fine anni '60.

A rappresentare il Milan, Franco Baresi, oltre al labaro del club e una corona di fiori. Erano presenti tanti giovani, a conferma della passione sempre coltivata dal bomber di Cinisello Balsamo per i ragazzi, confermata dalla sua attività per i Milan Junior Camp, per le Academy rossonere, per le scuole calcio. Baresi ha deposto sulla bara di Prati una maglia con il numero 11 e il cognome dell'eroe del Bernabeu.

Presenti ad Alzate Brianza anche Filippo Galli e Walter De Vecchi, glorie rossonere che, da dirigenti e istruttori del settore giovanile hanno costruito nel corso degli anni un rapporto di affetto e stima con Prati. A salutare Pierino moltissimi tifosi milanisti e i relativi Milan Club, oltre a diversi tifosi della Roma, con alcuni sodalizi di tifosi giallorossi particolarmente attivi nella zona lariana.

Nel giorno dei funerali, non hanno voluto mancare anche due ex compagni di squadra negli anni delle giovanili di Prati, ovvero Mario Fantini e Alessio Scaricabarozzi. Da sottolineare che Fantini era il portiere della squadra Primavera del Milan che, con Prati in attacco, vinse nel 1965 l'unico Scudetto di categoria dell'intera storia rossonera.