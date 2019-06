AcMilan - U21: Cutro gol, l'Italia spera

Fin dai Quarti c'erano delle grandi parate, di Donnarumma, Reina e Korenciova, ma quella di Gigioin Milan-Torino è qualcosa di incredibile. Ed è stata votata dai nostri tifosi, su Facebook, Instagrame Twitter, come la migliore della stagione 2018/19. Al 5' del primo tempo il portiere rossonero, a San Siro, ha deviato di talento, istinto e riflessi un colpo di testa forte e ravvicinato di Iago Falque, salvando in maniera decisiva lo 0-0 nella 15° giornata di Serie A. Sembrava un gol già fatto ma il classe '99 si è davvero superato volando e deviando la palla con la mano sinistra. Donnarumma, in Finale, ha battuto l'intervento di Reina su Immobile in Milan-Lazio.