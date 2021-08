acmilan - Vocazione da direttore sportivo

Negli anni Ottanta ha chiuso la sua carriera al Milan il mitico ragionier Carlo Montanari, l’inventore della figura del Direttore Sportivo in Italia. In ogni caso da Gipo Viani, Bruno Passalacqua e Sandro Vitali in poi, l’avanguardia è sempre stata rossonera. Tanti gli anni di storia rappresentati da Ariedo Braida, una vocazione proseguita fino ad oggi con Frederic Massara.

Non è una sorpresa dunque che ci siano tanti trascorsi milanisti nei nomi ufficializzati dal Settore Tecnico, ovvero i nuovi Direttori Sportivi che si sono diplomati al termine degli esami a Coverciano. Da segnalare le prove finali fatte registrare, tra gli altri, dal vice-campione d’Europa con la maglia azzurra nel 2012 e attuale allenatore nel settore giovanile del Milan, Ignazio Abate.

Dal canto suo Raffaella Manieri, ex difensore del Bayern Monaco e atleta rossonera tra il 2018 e il 2020, con la sua tesi dal titolo “Il mixed team: di necessità virtù”, ha ottenuto una borsa di studio pari all’intero costo del corso: il suo lavoro è stato infatti giudicato dalla commissione d’esame il migliore e quindi meritevole di questo riconoscimento.

Nell’elenco completo di tutti i neo Direttori Sportivi diplomati, spuntano altri ex rossoneri, a cominciare dallo stesso presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, gloria assoluta e già campione d’Italia e d’Europa con la maglia del Milan degli Invincibili. Ma ecco anche Alessandro Matri e Giampaolo Pazzini. Ruolo affascinante quello del DS, in continua crescita ed evoluzione. Ragazzi rossoneri e ragazze rossonere, fatevi onore