ACMilanTogether, Milan-Roma: lontani, ma con noi a San Siro

Anche se non potranno essere fisicamente allo stadio, avremo bisogno del supporto di tutti i rossoneri per rendere ancor più coinvolgente la sfida contro la Roma, prevista per domenica alle 17.15. Nell'attesa di poter accogliere di nuovo i nostri tifosi sugli spalti, abbiamo infatti pensato ad una speciale attivazione che permetta loro di essere comunque presenti al nostro fianco, inviandoci foto e video che verranno mostrati sui led di San Siro prima e durante la partita.

Questa iniziativa va ad aggiungersi ad altre che rientrano nel filone di "AC Milan Together", una raccolta di eventi e attività sviluppate ad hoc nel corso dell'emergenza Covid-19, tanto per dare sostegno alla nostra comunità con attività di Responsabilità Sociale (anche attraverso Fondazione Milan), quanto per regalare momenti di spensieratezza ai nostri tifosi.

Per permettervi di essere virtualmente a San Siro, da mercoledì 24 giugno è stata creata una landing page dedicata, in cui sarà possibile caricare foto e video che testimonino la loro passione rossonera.

Cosa aspetti? Partecipa e scopri tutte le info su together.acmilan.com.