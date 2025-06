Ad Bologna: "Italiano al Milan? Non so se ci fossero altri interessamenti, nessuno ci ha mai contattati e tutti sono stati corretti"

vedi letture

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto a margine del "Festival della Serie A" di Parma facendo il punto della situazione in casa rossoblù. Queste le sue dichiarazioni principali: "Le emozioni continuano ogni volta che rivediamo la Coppa Italia (alle sue spalle durante l'intervista, ndr) o le immagini di quella serata storica, vissuta in un'atmosfera magica. Un po' di emozione rimane".

Su Italiano e l'interesse del Milan prima del rinnovo: "Non è successo nulla. La realtà è che, dopo la fine del campionato, ci siamo seduti per allungare il rapporto e dare un senso di progettualità al nostro percorso. Mister Italiano voleva la stessa cosa e ha sempre dichiarato che sta bene a Bologna. Per prolungare un rapporto bisogna parlare di cose concrete, oltre alla voglia di restare insieme. Ci siamo seduti e in una cena abbiamo definito. Non so se ci fossero altri interessamenti, nessuno ci ha mai contattati e tutti sono stati corretti".