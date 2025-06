Pellegatti: "Insopportabile: Maignan a 18 milioni mentre l’Inter ha ceduto Onana a 55 milioni"

Sembra imminente la cessione di Mike Maignan al Chelsea, con il portiere del Milan che non ha intenzione di proseguire in rossonero dopo il mancato rinnovo di contratto. Carlo Pellegatti, con un video pubblicato sul suo canale Instagram, commenta così la deludente questione:

"Mi auguro che domani, con la cessione di Maignan, si chiuda l’ultima pagina nera di un anno, di una stagione, di una gestione fallimentare! E la parola fallimentare non la uso io, l’ha usata l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani. Con la cessione di uno dei cinque portieri più forti al mondo, ma anche lui sbaglia, a soli 18 milioni, si chiuda, finalmente una stagione totalmente da dimenticare. Insopportabile: Maignan a 18 milioni mentre l’Inter ha ceduto Onana a 55 milioni. E qualcuno mi dice: “Eh sì, ma lui aveva il contratto”.

Ma non è colpa di Maignan se da settembre gli hanno promesso il contratto, non è stato mai fatto e il giocatore non ne vuole più sapere di questo Milan. È stato preso in giro, gli han detto prima 5 (milioni, ndr), poi secondo gli errori, come se la raccolta delle arance nel film “Una poltrona per due”, fosse bassa allora scendi di 500mila euro. E per un milione di differenza tu sei costretto a regalarlo a 18 e andare a cercare un portiere che non è fra i primi 5 al mondo e sbaglierà anche lui. È incredibile, mi auguro che adesso Tare e Allegri prendano in mano finalmente tutta la situazione e si possa cambiare. Mi affido a loro. Ho loro: Igli Tare e Massimiliano Allegri. Non ho altra speranza per il futuro. È insopportabile”.