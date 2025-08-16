Un nuovo estimatore per Gonçalo Ramos. Sul portoghese c'è il Newcastle
MilanNews.it
Tra i nomi associati al Milan, Gonçalo Ramos ha un nuovo estimatore. L'attaccante portoghese, riporta Sky Sports, è finito nel mirino del Newcastle. I Magpies rischiano di perdere entro la fine del mercato il loro attaccante Alexander Isak, finito nel mirino del Liverpool e stanno pensando al lusitano, in uscita dal Paris Saint-Germain.
24 anni, Ramos si è rilanciato in questi giorni segnando nei minuti di recupero la rete del 2-2 che ha permesso al Paris Saint-Germain di riprendere la partita contro il Tottenham in Supercoppa UEFA, partita poi vinta dai francesi ai calci di rigore. Al termine della sfida proprio Ramos ha smentito le voci di un suo addio, dichiarando di essere intenzionato a restare.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
1 Ordine striglia Jimenez: "Per tre volte si è presentato in ritardo agli allenamenti. Provate a regalargli un orologio che funzioni!"
2 La Curva Sud: "A oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione di fare il tifo"
3 Sabatini e le ambizioni del Milan: "Ceduti tre titolari di una squadra arrivata 8ª. Invito alla prudenza"
Primo Piano
Allegri a Milan Tv: "Modulo? L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva e difensiva"
La Curva Sud: "A oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione di fare il tifo"
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com