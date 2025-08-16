Un nuovo estimatore per Gonçalo Ramos. Sul portoghese c'è il Newcastle

vedi letture

Tra i nomi associati al Milan, Gonçalo Ramos ha un nuovo estimatore. L'attaccante portoghese, riporta Sky Sports, è finito nel mirino del Newcastle. I Magpies rischiano di perdere entro la fine del mercato il loro attaccante Alexander Isak, finito nel mirino del Liverpool e stanno pensando al lusitano, in uscita dal Paris Saint-Germain.

24 anni, Ramos si è rilanciato in questi giorni segnando nei minuti di recupero la rete del 2-2 che ha permesso al Paris Saint-Germain di riprendere la partita contro il Tottenham in Supercoppa UEFA, partita poi vinta dai francesi ai calci di rigore. Al termine della sfida proprio Ramos ha smentito le voci di un suo addio, dichiarando di essere intenzionato a restare.