Romano: "Milan-Embolo non è una pista calda, il Monaco non si aspetta che vada via"
MilanNews.it
Il Milan pensa alla sfida di domani sera di Coppa Italia contro il Bari, in quello che sarà il primo impegno ufficiale della nuova stagione 2025/2026. In tutto ciò però, il mercato rossonero non resta immobile, anzi. Ufficializzati De Winter e Athekame, il Milan resta alla caccia di un giocatore offensivo.
Embolo-Milan, le ultime:
Come riportato da Fabrizio Romano, queste le ultime novità: "Oggi Embolo non è in squadra per la partita del Monaco, ma quello che posso dirvi è che oggi il Milan non è caldo sul discorso Embolo. Il Monaco non si aspetta che il giocatore vada al Milan. Il Milan in questo momento non è protagonista di questa vicenda".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
1 Ordine striglia Jimenez: "Per tre volte si è presentato in ritardo agli allenamenti. Provate a regalargli un orologio che funzioni!"
2 La Curva Sud: "A oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione di fare il tifo"
3 Sabatini e le ambizioni del Milan: "Ceduti tre titolari di una squadra arrivata 8ª. Invito alla prudenza"
Primo Piano
Allegri a Milan Tv: "Modulo? L'importante è che la squadra faccia una buona fase offensiva e difensiva"
La Curva Sud: "A oggi, nel regime autoritario imposto a San Siro, non esiste la minima condizione di fare il tifo"
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com