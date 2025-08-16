Romano: "Milan-Embolo non è una pista calda, il Monaco non si aspetta che vada via"

Oggi alle 16:12Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi
fonte Fabrizio Romano

Il Milan pensa alla sfida di domani sera di Coppa Italia contro il Bari, in quello che sarà il primo impegno ufficiale della nuova stagione 2025/2026. In tutto ciò però, il mercato rossonero non resta immobile, anzi. Ufficializzati De Winter e Athekame, il Milan resta alla caccia di un giocatore offensivo.

Embolo-Milan, le ultime:

Come riportato da Fabrizio Romano, queste le ultime novità: "Oggi Embolo non è in squadra per la partita del Monaco, ma quello che posso dirvi è che oggi il Milan non è caldo sul discorso Embolo. Il Monaco non si aspetta che il giocatore vada al Milan. Il Milan in questo momento non è protagonista di questa vicenda".