Reijnders: "Non si poteva più aspettare. Voglio giocare il Mondiale per club con il City"

Tijjani Reijnders ha rotto il silenzio sul suo imminente trasferimento al Manchester City, parlando con entusiasmo alla stampa olandese in merito alla sua nuova avventura in Inghilterra. Il centrocampista, reduce da una stagione brillante con la maglia del Milan, ha spiegato i motivi dietro le tempistiche accelerate per le visite mediche con il club inglese:

“Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta.”

Parole chiare che confermano non solo la sua voglia di iniziare il nuovo capitolo in Premier League, ma anche la volontà di integrarsi rapidamente nel gruppo guidato da Pep Guardiola. Il Mondiale per club rappresenta per Reijnders un’occasione importante: una vetrina internazionale per mettersi subito in mostra con i suoi nuovi colori.

Una stagione da protagonista con il Milan

Il passaggio al Manchester City arriva dopo una stagione da incorniciare per il centrocampista olandese, che si è rivelato il miglior giocatore del Milan per rendimento nell’annata 2024-2025. Con 15 gol all’attivo tra Serie A e coppe, Reijnders ha dimostrato non solo una sorprendente vena realizzativa, ma anche una continuità di rendimento che lo ha reso imprescindibile nello scacchiere rossonero.