Rabiot e Modric per l'instant Milan che sta progettando Allegri

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che è intenzione di Massimiliano Allegri creare un Milan pronto nello spirito e nel pedigree, fattori che nella passata stagione sono mancati. Per questo motivo il neo allenatore rossonero vuole affidarsi a calciatori esperti ed affidabili che possano accompagnarlo in questo nuovo corso dove l'obiettivo sarà quello di riportare il Milan a lottare non solo per la Serie A ma anche per la Champions League.

Leader e fedeltà

Tijjani Reijnders, Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan. Questi sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare il Milan in questo calciomercato. Stiamo parlando di giocatori forti, campioni, che hanno scritto la recente storia della formazione rossonera. Dalle parti di Milanello si sta verificando una vera e propria rivoluzione, ma alcuni punti forti vanno però fissati. E, sotto questo aspetto, Allegri è stato chiaro: la squadra va rafforzata innanzitutto nella leadership e nella mentalità, motivo per il quale si sta stringendo la presa su Luka Modric. 40 anni a settembre, un palmares sconfinato, carisma ed esperienza da vendere, il croato sarà il leader in spirito del gruppo, a cui affiancare altri giocatori di esperienza per provare a vincere subito, come ad esempio Adrien Rabiot.

Il francese è un fedelissimo di Max Allegri, che a quanto pare avrebbe fatto il suo nome al direttore sportivo Igli Tare. L'attuale centrocampista del Marsiglia è uomo d’esperienza, che conosce perfettamente le idee del tecnico e la Serie A. Uno pronto all’uso dunque, che potrebbe tornare più che utile soprattutto all'interno dello spogliatoio, dove nella passata stagione sono mancati fin troppi riferimenti.