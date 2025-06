MN - È di 15 milioni la prima offerta del Chelsea per Maignan. Il Milan vorrebbe di più ma è vicino alla cessione

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la prima offerta del Chelsea per Maignan da 15 milioni è arrivata, ma il Milan vorrebbe di più.

Il futuro del portiere francese si deciderà dunque in queste ore: la sensazione è che nel prossimo incontro si possa arrivare all’ok definitivo ad una cifra di compromesso, magari tramite bonus facili come pattuito in precedenza con il Manchester City per Tijjani Reijnders, prossimo a svolgere le visite mediche con i Citizens fra le altre cose.

Dal canto suo Massimiliano Allegri vorrebbe invece trattenere Maignan al Milan, dato che l'idea è quella di cominciare il nuovo corso ripartendo da calciatori esperti proprio come il francese. Il portiere però non è dello stesso avviso, dato che starebbe spingendo per andare via dopo il mancato rinnovo con i rossoneri nei mesi scorsi.

di Antonio Vitiello e Antonello Gioia