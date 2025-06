De Grandis: "Pioli al posto di Spalletti strada più percorribile. È un bravissimo allenatore, ma sarà altrettanto bravo come selezionatore?"

A Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la conferenza stampa dell'ormai ex ct della Nazionale Italiana Luciano Spelletti, nella quale è arrivata la conferma dell'esonero dopo la partita di domani contro la Moldavia: "Ho trovato uno Spalletti sincero, onesto, dispiaciuto e anche autocritico. Nella sostanza la conferenza mi è piaciuta, poi si sa che lui ogni tanto si innervosisce. Poteva portare avanti il dibattuto (Spalletti ha abbandonato la conferenza nel corso dell'ultima domanda, ndr) ma va capito il momento".

L'esonero è la scelta giusta?

"Non lo so, da alcuni giornali era stato chiesto a gran voce. Ma il cammino della Nazionale adesso era agevole e avrei aspettato almeno domani, per capire qual è il clima all'interno della Nazionale. Se ci fosse stata una scossa secondo me si poteva proseguire il percorso. Non so se fosse necessario il cambio. Faccio un esempio, Pioli è un bravissimo allenatore ma sarà altrettanto bravo come selezionatore? Il mestiere del tecnico di club e del ct è diverso".

Si aspetta un contraccolpo sui giocatori domani?

"I giocatori non credo che si tireranno indietro domani, anche perché farebbero il male di se stessi. Lo stesso Spalletti ha detto che domani vuol fare una grande partita. Io credo che ci sarà una gran voglia di riscatto, sia del ct che dei ragazzi in campo".

Chi vede come successore?

"Se la decisione è imminente, quello di Ranieri non mi sembra un percorso semplice. Forse la strada di Pioli è la più percorribile"